Jemeppe: l'école maternelle des Ternes est sauvée

La direction avait mis les bouchées doubles durant les grandes vacances pour séduire les parents. Elle avait notamment distribué des flyers un peu partout dans l’entité et lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Les efforts déployés ont été récompensés. "Les parents, les enseignants et la direction sont soulagés, nous explique-t-on. Il y a eu une belle solidarité autour de l’enseignante et de l’assistante maternelle."

Plus que la sauvegarde de ces emplois, ces inscriptions permettent de préserver une école qui n’est pas comme les autres. "C’est une section maternelle verticale où les enfants, de la 1re à la 3ematernelle, sont mélangés. Il y a évidemment des apprentissages pour chaque niveau mais, la particularité, c’est qu’un enfant en 2ematernelle peut s’essayer à une activité réservée aux troisièmes années."

Si une solution est trouvée pour cette année, il faudra réitérer les efforts pour la prochaine rentrée scolaire dans la mesure où la section des Ternes bénéficie aujourd’hui d’une dérogation pour inscrire 12 élèves contre 14 en temps normal. "Mais la différence, c’est que nous ne serons pas confrontés à de nombreux départs de 3ematernelle pour le primaire comme c’était le cas en juin dernier." De quoi envisager un avenir plus radieux avant le déménagement dans la nouvelle école de l’athénée en 2026, où les enfant du maternel et du primaire seront réunis.