Beauraing: coups à un malvoyant et rébellion

Le premier fait remonte au 25 novembre 2019. On reproche au Beaurinois d’avoir frappé son ancien beau-frère. Une circonstance de vulnérabilité est retenue dans le chef de la victime, qui était malvoyante. Le prévenu reconnaît bien les coups mais conteste avoir eu connaissance du handicap dont souffrait son opposant. "On se connaît depuis tout petit. On jouait à la pétanque et aux fléchettes ensemble, il conduit…". Ce 25 novembre, il en a profité pour régler ses comptes avec son ancien beau-frère qui se trouvait devant chez lui. "Avec trois autres personnes, il s’en est pris à ma sœur à coups de batte de baseball car elle l’avait quitté (NDLR : la justice a traité ce dossier et a prononcé l’acquittement de l’ex-beau-frère). Elle a eu deux vertèbres déplacées. Je lui ai dit que c’était facile de s’en prendre aux femmes… Je lui ai mis un coup de boule mais je ne lui ai pas shooté dedans ni couru après comme il le prétend."

Le second fait remonte quant à lui au 21 août 2021. Des policiers de la zone Houille-Semois sont appelés à intervenir pour une tentative de suicide. C’est le frère du prévenu qui a passé l’appel. "À leur arrivée, Monsieur se trouvait sur une brouette retournée. Il avait une allonge électrique, enroulée à une branche, autour du cou. Ce fut une scène très désagréable et particulièrement longue pour les policiers. Ils voulaient sauver la vie de quelqu’un de désespéré", indique le parquet de Namur.

Les policiers et le frère du prévenu ont réussi à dépendre le forcené, non sans mal. "Il s’est débattu en portant des coups. Il a saisi les policiers par le col et a tenté de prendre leur arme. Il a finalement réussi à rentrer chez lui et est ressorti avec un bâton avec lequel il a été menaçant", ajoute encore le ministère public. "Tu peux sortir ton arme et m’en tirer une dedans", a-t-il notamment déclaré à plusieurs reprises à l’un des policiers. Pour la défense, Me Navez tient à décrire le contexte dans lequel les faits ont été commis. "Monsieur a perdu ses deux parents dans un tragique accident de voiture et, en tant qu’aîné de la fratrie, a eu un rôle protecteur vis-à-vis de ses huit frères et sœurs. Il a une notion familiale exacerbée. C’est ainsi qu’il a réagi quand sa sœur a été victime de coups et quand sa compagne lui a dit qu’elle voulait avorter de leur enfant. Il ne gère pas les difficultés", précise son avocat, qui plaide un sursis probatoire. Jugement le 18 octobre.