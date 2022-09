Andenne: la Promenade des ours au coeur des Fêtes de Wallonie

On se souvient encore de l’édition 2021. C’est dans deux espaces bâchés et soumis au contrôle du Covid Safe Ticket que les Andennais ont pu vivre des Wallonie allégées. Plus rien de tout cela pour cette 43eédition. C’est confiante que l’équipe des festivités et du tourisme renoue avec des fêtes pleines et entières. À l’affiche: des valeurs sûres mais aussi une réorganisation de l’espace. Désormais c’est autour du Phare et dans la Promenade des ours qu’il faudra se rendre en famille.

Ce qui fait battre le cœur des fêtes, c’est l’engouement des associations. Pour ce retour à la normale, elles sont une trentaine à avoir répondu présentes. Qu’elles œuvrent dans le secteur sportif, culturel ou encore l’associatif, elles seront toutes là pour vous accueillir et lever le voile sur leurs activités. L’occasion, pour les Andennais de leur donner un petit coup de pouce en… levant le coude, auprès des stands que les associations tiennent. C’est souvent une belle rentrée pour elles.

La musique fait partie intégrante des fêtes. Sur place: deux scènes (Tilleuls et Ours) mais pas uniquement deux ambiances. Andenne tient à combler tous les publics: du pop au rock; en passant par les groupes de cover et l’electro. On note la présence de Ykons, Néolys, Lady Cover mais aussi les régionaux de l’étape avec le rock équestre de Josy & the Pony. En tant que valeurs locales, ils ne seront pas seuls puisqu’on note la présence des metalleux de Bleedskin et de Virgin Prozak ou encore l’électro-rock de Vyryl.

Les petits auront aussi droit à leur spectacle musical, le dimanche à 16h): "Voyage dans ma chambre". Des petits qui vont devoir faire leurs valises. Initialement installé rue Léon Simon, le village des enfants va déménager à proximité du Phare, sur l’Esplanade des Ours. Les jeux en bois, les ateliers ludiques et les ballons de Delphine et son Patatra Pestak seront rejoints cette année par un spectacle de craies. Rendez-vous est donc fixé de 13 à 18 heures, les samedi et dimanche.

Enfin, le spectacle sera aussi dans la rue: avec A-phone, un déambulatoire très dansant, Hoopla (du hula hoop) et les Filles de Lumière (jongleries lumineuses) en nocturne. Sans oublier le penchant animalier des Wallonie. Après la parade des oies et les coqs amoureux, les ours d’Andenne auront droit dimanche à la visite de Nelly, une dame hippo super-craquante. Prêts pour faire les fêtes?

Avec la reprise des Fêtes dans leur formule habituelle (si ce n’est en termes de localisation pour certaines activités), on renoue avec les habitudes comme la gratuité des animations qui se tiendront le vendredi de 17h à 2h; le samedi 24 septembre de 11h à 2h et le dimanche 25 de 11 à 20h. Gratuit tout comme le verre d’eau que l’on peut obtenir auprès de tous les stands.

Pour sa part, le stand infos, place des Tilleuls, sera accessible le weekend de 12 à 20h. C’est là que vous pouvez avoir des casques pour les enfants, des bracelets d’identité ainsi que, pour les plus grands, des cendriers de poche. L’antenne des premiers secours n’est pas loin puisque, comme chaque année, elle est installée près de l’hôtel de ville.

Pour le parking, on pourra exceptionnellement stationner et rouler sur la rue du Pont, l’axe de la RN90 et sur le Pont d’Andenne, vu que le feu d’artifice a été annulé. Limite de vitesse: 30 km/h.

Cette édition, c’est le retour de la braderie dès ce jeudi, mais aussi la foire jusqu’à mercredi prochain ainsi que la messe en wallon qui, exceptionnellement, sera donnée dimanche à la chapelle d’Andenelle et non à la collégiale, en (grands) travaux. Le dimanche midi sera aussi l’occasion pour les Andennais de se retrouver autour d’un verre à l’Hôtel de Ville dans le cadre de la réception officielle des autorités communales.

Enfin, si cette édition est celle des retrouvailles, elle permettra aussi au Phare de briller par ses multiples activités et ateliers organisées dans le cadre des Fêtes. Que ce soit à l’Office du tourisme, à l’EMA (Espace Museal d’Andenne) qui organise un jeu intergénérationnel: les "pitygangs" ou un sentier "pieds nus" à arpenter au 4è étage.

