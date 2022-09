Le lieu de rendez-vous est fixé à la salle Les Magadés, située sur la Place Baron Léon Frédéric, à Nafraiture. Le départ en forêt est prévu à 9h30. Au programme de la matinée: initiation à la cueillette, explications, conseils par un guide. À midi, l’apéritif sera offert par les organisateurs et à 13 heures: soupe et omelette géante avec le fruit de la cueillette.

La participation à la cueillette et au repas est fixée à 15 € pour les adultes et à 6 € pour les enfants de moins de 12 ans. Boissons non comprises. Réservations souhaitées pour le 19 septembre.

Infos et réservations auprès de Jean-Marie Theret au 0477 47 96 15, 0474 97 19 70 ou theret.jeanmarie@proximus.be.