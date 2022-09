Gembloux: des œuvres d’art éphémères, entre poésie et histoire

Parmi les créations remarquables, on citera celle qui fait face à l’académie Victor De Becker, lieu célébrant son centenaire ce mois d’octobre. On y retrouve un alligator, symbole du festival Wally Gat Rock qui se tiendra ce vendredi 23 septembre, ainsi qu’une guitare en lien avec l’académie de musique.

Côté faculté, au sein de la cour d’honneur, quatre œuvres occupent les cadres du mur de gauche. Elles présentent une tonne de références à l’abbaye et à l’université. On notera cette tortue, qui rappelle celles aux pieds des escaliers principaux de la faculté, incarnant la maxime latine "Festina lente"("Hâte-toi lentement").

Ce parcours artistique s’inscrit surtout dans le cadre du projet d’art urbain Prizme, que les Gembloutois connaissent bien. Depuis 2019, le service culture de la Commune s’engage à enrichir la ville d’œuvres pérennes ou éphémères, trouvant une place de choix dans l’espace public, sur les murs de bâtiments toujours en activité ou sur des vitrines abandonnées. Une initiative qui a tapé dans l’œil de Laurence Nelen. "Ce projet regroupe tout ce que j’adore: l’art, le partage, l’histoire… Pour ma part, j’aime y mêler humour et poésie."

L’artiste a trouvé en Gembloux une source d’inspiration. "J’ai appris à découvrir la ville. Pendant trois jours, je l’ai visitée aux côtés de Jacques Mignon du Cercle royal Art et Histoire. Je me suis imprégnée de son histoire. Puis, je me suis réfugiée dans mon atelier pour entamer mes créations."

Un travail de deux mois

Laurence Nelen pratique le découpage et le collage. "À la base, je suis décoratrice d’intérieur, notamment pour le cinéma. Mais en 2020, pendant la crise sanitaire, j’ai eu un déclic. Alors que je déménageais les affaires de mon père, j’ai retrouvé de vieilles encyclopédies du XIXe siècle. Comme je trouvais ça bête de les jeter, mon fils m’a suggéré d’en découper les gravures, ce que j’ai fait.

Depuis, je crée des œuvres à partir des éléments que je s électionne dans ces ouvrages et que j’assemble. Tout d’abord, je construis une histoire en repérant les gravures qui m’intéressent. Je les découpe, tout en restant concentrée pour ne pas les abîmer. Puis, je réunis les différents éléments. De là, naît une poésie. Ensuite, ma fille, qui est graphiste, agrandit mes découpages. Ceux-ci passent parfois de deux centimètres à deux mètres. Enfin, je redécoupe ces versions étendues et je trouve les bons endroits pour les coller et les exposer.

Je précise que rien n’est retouché. Il y a donc des petits défauts en termes de qualité d’image, mais cela ne me dérange pas."

Deux mois de travail ont été nécessaires à Laurence Nelen pour concevoir ses compositions gembloutoises et les installer au sein de la cité des couteliers. L’artiste a bien conscience du caractère éphémère de ses œuvres, ce qui n’est pas pour lui déplaire. "Au moins, cela me permet d’exposer dans de superbes endroits".

Des QR codes

Si leur côté abstrait frappe au premier coup d’œil, les œuvres de Laurence Nelen ne sont pas pour autant dénués de sens. Au contraire, elles possèdent toutes leur propre histoire poétique, que l’artiste dévoile aux visiteurs à travers une série de QR codes, à scanner aux côtés de chaque composition.

Une expo, ce samedi

Les caves du château du Bailli accueilleront, samedi 24 septembre, de 11h à 17h, les différents collages de Laurence Nelen. Il s’agira principalement d’œuvres encadrées: des versions minimes des fresques murales gembloutoises, ainsi que des créations inédites.