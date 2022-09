Ce chiffre illustre une fin de week-end assez calme, qui s’explique en partie par une affluence générale assez faible: "La concentration du public a surtout été observée sur les places Chanoine Descamps, Marché aux Légumes et rue de l’Ouvrage mais le passage y restait aisé", indique la police dans son communiqué de presse. Elle qualifie l’ambiance de "festive et bon enfant" dans l’ensemble. On n’a eu à déplorer que trois bagarres (comparativement à une dizaine samedi et une quinzaine dimanche).

Aucun incident grave n’est relevé. Les policiers ont procédé à quatre arrestations administratives, mais pour des faits relativement bénins: trois ivresses publiques et un trouble à l’ordre public. Un vol de voiture a été déclaré et un vol de vélo, mais aucun vol dans les véhicules ni aucun "pickpocket"signalé.

L’heure réglementaire de fermeture de l’horeca a été respectée par les tenanciers d’établissements, indique encore la cellule communication.