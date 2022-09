Concrètement, celle-ci a la volonté de porter sur les fonts baptismaux un parc éolien comprenant un maximum de 6 éoliennes. Ces dernières seraient à même de produire 80 gigawatts par an. En outre, WattElse, souhaite installer un système permettant de stocker l’énergie produite. L’implantation de batteries Lithium Ion ou/et d’électrolyseurs utiles à la production d’hydrogène est évoquée.Ce deuxième volet du projet serait novateur et permettrait de gommer un reproche fait aux machines à vent: l’intermittence de la production. Ainsi, en l’absence de vent, il serait possible d’injecter l’énergie stockée sur le réseau.

À l’occasion de cette réunion d’information préalable, qui a duré plus de 1h30, les nombreux riverains présents ont pu interpeller librement le promoteur, poser leurs questions, mais également faire part de leurs craintes et exposés des avis parfois bien tranchés.

Des griefs

Dans le registre des griefs, la société porteuse du projet en connaît un bout. Elle a 17 années d’existence et est impliquée dans plus d’une centaine de projets. Elle connaît les arguments qui ressortent lorsqu’un projet éolien est mis sur la table: syndrome nimby, impact paysager désastreux, influences néfastes sur la faune et la flore, pollution engendrée, projet financier nébuleux…

Tous les avis ont été enregistrés et seront portés dans un PV dressé par un fonctionnaire communal. Ces différents aspects seront analysés lors de l’étude d’incidences. Ce n’est qu’après cette dernière que le projet sera formellement introduit auprès des autorités. Dans ce dossier, c’est la Région qui se prononcera. Les autorités communales seront, elles, amenées à donner leur avis. C’est d’ailleurs pour cette raison que Mélanie Havenne, échevine de l’Urbanisme, présente pour présider la séance, a observé un devoir de réserve, s’abstenant de toute prise de position.

Côté agenda, le dépôt de permis pourrait s’effectuer en décembre 2023. Après, la balle sera dans le camp des administrations. Si permis il y a, cela pourrait se faire en 2024. Les premiers coups de pioche pourraient avoir lieu en 2025-26. À partir de là, on prévoit une durée de vie avoisinant les 30 ans. Après, il faudra penser au démantèlement.

Les citoyens souhaitant faire part de leurs remarques peuvent encore les transmettre à la commune par courrier avec copie au demandeur. Les citoyens pourront encore se faire entendre lors de l’enquête publique.