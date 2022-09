Refusé par le Gouvernement comme gestionnaire de réseau de Profondeville, l'AIEG introduit un recours

Pour rappel, en février dernier, le conseil communal de Profondeville avait choisi de proposer à la CWAPE et au Gouvernement wallon de désigner l’AIEG en tant que nouveau GRD à compter du 23 février 2023. Et ce, pour une durée de 20 ans. Par un arrêté du 15 juillet, le Gouvernement a néanmoins décidé de désigner Ores Assets en tant que GRD pour Profondeville.

Comme le souligne l’AIEG, le Gouvernement a motivé sa décision au nom du principe de non-enclavement de la commune. Dans les grandes lignes, celui-ci postule que, sauf si elle dispose d’un GRD qui lui est spécifique, une Commune ne peut choisir un gestionnaire de réseau autre qu’un gestionnaire actif sur le territoire d’une commune limitrophe. Selon l’AIEG, initialement, cette disposition s’inscrivait dans un but de rapprochement et de collaboration entre les GRD. "Entre-temps, de nombreuses synergies ont été mises en place […] Par conséquent, la disposition précitée n’a plus d’utilité et porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des consommateurs ainsi qu’aux principes fondamentaux de libre concurrence et à l’autonomie communale", estime le conseil d’administration de l’AIEG qui a fondé son recours sur cette base. Ce dernier va même plus loin. "L’AIEG invite le Conseil d’État à poser deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité de la règle de non-enclavement au regard du Traité européen de la Constitution, peut-on lire dans ce communiqué. Il est en effet injustifié que pour des raisons purement géographiques, une commune se voit imposer un gestionnaire de réseau qu’elle n’a pas choisi."