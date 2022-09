L’insécurité, ras-le-bol mayoral

Le bourgmestre approfondit sa pensée quelques minutes plus tard. "Je ne veux nullement banaliser ou minimiser la perception problématique d’une insécurité perçue. Comme d’ailleurs d’une insécurité réelle dans certains quartiers. Car oui, les phénomènes s’accroissent et la désinhibition des citoyens malveillants inquiète." Et de prévenir: "Il n’y aura pas de répit pour celles et ceux qui ne respectent pas les autres, qui commettent des larcins, qui proposent des doses à nos jeunes, ou qui agressent verbalement ou physiquement quiconque."

Le ras-le-bol mayoral vis-à-vis de certains comportements vise aussi la propreté. "Les Namurois saturent de l’incivilité de certaines personnes que j’avais autrefois qualifiées de barakis dans leur comportement."