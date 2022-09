« Les crises feront descendre les gens dans la rue », estime le bourgmestre de Beauraing

"La crise que nous vivons met aussi en évidence notre incapacité, l’incapacité de nos gouvernements."a-t-il estimé tout en expliquant que dans les communes, chaque décision prise à un autre niveau de pouvoir impacte. "Les crises actuelles créent déjà des tensions. Elles feront descendre les gens dans la rue", a-t-il complété tout en dressant un tableau tout sauf idyllique. Pour Marc Lejeune, pas de doute, il y a une crise de confiance qui couve au sein de la population. Cette crise touche les gouvernants et les institutions qui peinent à trouver des solutions.

Selon le bourgmestre, le niveau communal se trouve plus que jamais entre le marteau et l’enclume. "On attend depuis trop longtemps une modernisation et la simplification de la gestion des institutions. Faire progresser un dossier devient un vrai parcours du combattant", a-t-il lancé. Et d’ajouter: "Nos communes sont soumises à une mutuelle qui doit être réformée si on veut répondre aux besoins de notre époque et aider nos concitoyens à traverser la crise qui s’annonce."

Alors que nombre de citoyens se demandent désormais comment ils vont passer l’hiver, Marc Lejeune a estimé qu’il fallait plus que jamais être dans l’action. La solidarité restera un atout d’importance.