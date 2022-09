Les 100 ans du Foyer Namurois

C’est dans ce contexte qu’émerge, dès 1922, une société coopérative à l’initiative du 1eréchevin Fernand Golenvaux et de son associé Jules Toussaint: le Foyer Namurois. Une institution visant la construction, l’achat ainsi que l’aménagement d’habitations destinées aux personnes à faibles revenus. L’ambition consistait également à limiter, à Namur, la pénurie de logements ou encore l’insalubrité avancée de certains bâtiments.

Un siècle plus tard, 1137 logements constituent le patrimoine du Foyer Namurois, soit une moyenne de 11,3 nouvelles habitations par année. Et les projets ne manquent pas puisque 60 résidences doivent encore s’implanter à Salzinnes et au boulevard d’Herbatte. Sans oublier les rénovations de biens déjà existants. "En l’espace d’une dizaine d’années, nous avons fortement accentué la rénovation de nos bâtiments, raconte Baudouin Sohier, président. Grâce à un subside de 10 millions€, remis par la région wallonne, environ 300 logements seront d’ailleurs bientôt remis à neuf."

Inégalité entre locataires

Malgré les aménagements déjà effectués, le Foyer Namurois reste confronté à un souci d’espace pour honorer les nombreuses demandes enregistrées annuellement. Outre le manque de logements, une inégalité persiste entre habitations neuve et ancienne puisque le prix du loyer y reste le même, soit 20% des revenus mensuels du locataire. "La personne qui se verra remettre un logement ancien doit aussi subir des coûts plus importants liés à ses charges locatives", déplore Thomas Thaels, directeur-gérant. Les bénéficiaires ne pouvant choisir leur habitation, c’est donc le hasard administratif qui tranche pour eux… avec parfois une déception à la clé. "Si la loi permettait aux occupants de payer un petit supplément pour la rénovation de leurs logements, notre société aurait plus facile d’y entamer des travaux", estime T. Thaels.

Grâce à divers plans de rénovation, plus de 80% du patrimoine de la société a toutefois pu être modernisé. C’est pourquoi, le Foyer Namurois peut se targuer de détenir des appartements et maisons mieux isolés que la moyenne des logements wallons. Mais selon Baudouin Sohier, des défis restent plus que jamais à relever pour poursuivre le développement de l’association: "Il est aussi fondamental qu’il y a 100 ans que les pouvoirs publics investissent dans la construction de logements ou la rénovation de logements existants confrontés à l’usure et aux défis climatiques."

Un peu d’histoire

Baudouin Sohier, le président, et Thomas Thaels, le directeur-gérant. ©EdA

C’est en 1924, deux ans après sa fondation, que Le Foyer Namurois construit, rue Charles Wérotte, ses douze premières maisons. Au total, 28 habitations s’y établiront pour permettre à la masse laborieuse d’acquérir une propriété foncière à bas coût.

Dès 1930, la société concrétise la création du quartier ouvrier du Pied Noir (Bomel), où 18 familles nombreuses ont pu se bâtir une maison. Pas moins de 118 enfants peupleront alors cet emplacement pour y jouer au grand air, à proximité des habitations.

Face à la crise économique de l’immobilier, le Foyer Namurois opte, à partir de 1935, pour la création de 36 logements locatifs. Conséquences directes de l’abandon des primes, délivrées jadis par le gouvernement et le conseil provincial, aux candidats propriétaires d’habitations à bon marché. Trois ans plus tard, l’association pose la première pierre d’un grand immeuble à 24 appartements modernes, rue des Brasseurs, face à la rue du Bailly. Le bâtiment sera ensuite inauguré, le 18 juillet 1939, par le roi Léopold III. Bombardée durant la Seconde Guerre mondiale, cette infrastructure sera partiellement détruite, le 18 août 1944, avant d’être reconstruite avec une parcelle supplémentaire, à gauche de l’immeuble.

À la sortie du conflit, la Belgique subit un nouveau boom économique. En raison des nombreux ouvriers étrangers que le pays sollicite pour alimenter son industrie, les besoins en logements sont considérables. Loin de rester inactif, le Foyer Namurois procédera aussitôt à la construction de 29 maisons supplémentaires dans les années 50. En 1955, le patrimoine de la société est estimé à 146 logements locatifs.

De 1970 à 1982, l’institution namuroise sera particulièrement active avec la création de plus de 600 habitations. Cette période s’achèvera par l’implantation de 30 appartements, rue des Verriers, dans le centre urbain de Namur.

Déjà détenteur, à cette époque, de plus de 1000 logements, le Foyer Namurois sera contraint peu à peu de ralentir ses constructions face à l’endettement de la Belgique. Depuis lors, la rénovation des biens existants constitue l’enjeu principal de cette société de logements au service des personnes précarisées et aux revenus modestes.

À l’occasion du centenaire du Foyer Namurois, le conseil d'administration a organisé, le 25 mai dernier, une journée festive au Parc attractif Reine Fabiola. Un événement auquel était convié gratuitement l’ensemble des locataires. Plus de 500 personnes avaient répondu présent à cette invitation.