Houyet : Les élus locaux refusent l'installation d'un distributeur de plats préparés à Celles

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, une demande similaire portant sur l’installation d’une friterie sur une parcelle communale avait connu une issue heureuse. Différence de traitement? Le conseil préfère les frites? La justification avancée se trouve dans la localisation. Si la friterie était pour Houyet, le distributeur de plats aurait dû être installé à Celles. Comme l’a relevé Hervé Rondiat, élu qui s’est décollé de la majorité, le beau village de Celles compte déjà 6 restaurants. La demande n’est pas bien vue par des gens du métier du village labellisé. Pour l’élu cellois, ceci est plutôt vu comme de la concurrence. Le projet peut se trouver une nouvelle localisation. Il serait mieux dans un village de l’entité qui manque de service de ce type, dit-on.

Déçue par l’attitude du conseil, l’échevine Ludivine Rosière a eu en coup de gueule envers les élus qui ont refusé la demande. Pour elle, on envoie des mauvais messages vers des personnes qui investissent dans la commune. On empêche tout simplement l’évolution. L’échevine n’apprécie pas la critique sur tout et regrette que certains jouent la carte de l’intérêt personnel. Coup de gueule ou pas, le vote était acté. IL y a refus.