Fêtes de Wallonie à Namur: le coq paillard à Nomade

Aujourd’hui, l’esprit du projet Nomade, coordonné par le Réseau Santé Kirikou et financé par la Ville de Namur, a essaimé chez une vingtaine d’associations partenaires actives sur le territoire namurois. Deux des objectifs de Nomade: lutter contre le décrochage social et/ou scolaire et faire connaître l’existence auprès des jeunes en souffrance de cette diversité d’associations et mouvements susceptibles de rompre leur isolement ou de les sortir de l’enfer des assuétudes.

L’épidémie touchant à sa fin, le financement de Nomade, après avoir été prolongé à deux reprises, prendra officiellement fin le 31 décembre. L’hommage à cet acteur de lutte contre les dégâts collatéraux du Covid tombe donc à point.

