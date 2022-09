Échasses des jeunes: Romain Patris, du même bois que ses aïeux

Et c’est un Mélan, Romain Patris, jeune ket issu d’une longue lignée d’échasseurs chevronnés, qui a effectué le crochet salvateur. Ou plutôt le coup de boule. "Tous les coups sont permis tant qu’on n’attaque pas par-derrière", explique le jeune vainqueur, ému au moment de descendre de ses quilles. Le combat a été disputé.

Les Mélans, plus nombreux au moment d’entamer la joute, ont rapidement été mis sous pression par les Avresses. Ces derniers ayant même pris le dessus pour se retrouver en surnombre avant l’ultime affrontement.

Mais le jaune et noir, Romain Patris, avait la gnaque. Déterminé, il a couché ses deux adversaires sur le pavé en une poignée de minutes seulement. L’adolescent a non seulement tout appris niveau technique, il a aussi assimilé l’essence même du combat d’échasses: la solidarité. "En fait, on est tous copains", conclut-il entre deux souffles.