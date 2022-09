Record du monde à Namur : 140 musiciens et badauds pour un vibrant Bia Bouquet

Les musiciens issus de douze fanfares réquisitionnées sont dans les starting-blocks sur la place de l’Ange. À la baguette, pour diriger la méga formation, il y a Romain Pompier, chef d’orchestre des Molons. Et des milliers de Bia Bouquet à son actif. Tous entonnés avec la même fierté. La même passion. "Li bia Bouquet?! C’est notre hymne. Il est phénoménal. Et j’ai l’honneur de le diriger", dit-il.

De l’autre côté du spectre, il y a Quentin Pany, souffleur dans le Magic Jazz Band, un ensemble de la région du centre. Et là-bas, Li Bia Bouquet, on ne connaît pas trop. "C’est là première fois que je le joue. On n’a pas répété. On a tout fait à l’oreille." plaisante le joueur de sousaphone, un instrument de la famille des cuivres dont le poid avoisine les dix kilos.

"Chez nous, c’est plutôt le doudou", plaisante-t-il.

Ailleurs en ville, dans les quartiers, les montres ont été synchronisées. Le moment suspendu. Les Namurois ont eux aussi été invités à chanter le classique de Bosret, texte à l’appui, à 18h45 pile. Il sera donc compliqué de savoir combien de personnes ont exactement participé au record. Et qu’importe. Dans le cœur des Namurois, Li Bia Bouquet a toujours donné le tempo. Qu’ils soient 2, 10 ou 300 à s’égosiller.