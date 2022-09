Namur : la cérémonie du souvenir... en temps de guerre

La cérémonie du souvenir, qui honore la mémoire de ceux qui se sont battus pour la patrie, avait une dimension toute particulière cette année, alors qu’en Ukraine, la guerre fait toujours rage. Une actualité brutale qui amène la jeunesse à se poser des questions. "Pourquoi les hommes font-ils la guerre?" a martelé l’une des écolières namuroises à prendre part au moment le plus solennel des Fièsses, dimanche. Pour y répondre, le poète, comédien et metteur en scène Jean Loubry avait sollicité les plus jeunes Namurois à une saynète au cours de laquelle des textes de Brecht ou de Vlaminck ont été lus.