L'abbaye de Gembloux se pare de lumière pour son 1100e anniversaire

Deux âges d’or

Au XIsiècle, la communauté monastique connaît son âge d’or. Les moines créent une bibliothèque qui deviendra l’une des plus importantes de l’époque. De l’abbaye sera issu un intellectuel de renom, le fameux moine Sigebert. Le lieu façonne l’existence des Gembloutois qui s’établissent à l’ombre du monastère. Sa fonction première d’enseignement et de savoir contribue au rayonnement culturel de Gembloux.

Mais au fil des siècles, le site va payer chèrement sa position stratégique, traversant conflits, faillites, famines et pillages… jusqu’en 1678, date d’un terrible incendie qui emporte tout sur son passage. La bibliothèque est détruite. Seuls quelques ouvrages sont sauvés.

Tel le phénix, l’abbaye renait de ses cendres. De 1762 à 1779, l’architecte Laurent-Benoît-Dewez se charge de sa reconstruction complète. Les bâtiments érigés à l’époque sont ceux qu’on retrouve encore aujourd’hui.

Mais ce second âge d’or n’est que de courte durée. Un matin de 1793, la révolution française frappe la nouvelle communauté monastique. Un commissaire à la tête de 150 soldats chasse les moines et vend leurs biens aux plus offrants. Ce n’est qu’en 1860 que l’abbaye occupe sa fonction actuelle de faculté. L’État décide d’y implanter le tout premier institut agricole de Belgique, qui devient plus tard la faculté des sciences agronomiques et enfin, l’Agro-Bio Tech.

Gratuit, chaque soir

Oui, l’histoire de l’abbaye de Gembloux est à la fois complexe, épique et passionnante. À l’occasion du 1100eanniversaire, qu’on célèbre cette année, son récit fait l’objet d’un vidéo-mapping, à voir chaque soir jusqu’au 2 octobre (sauf le 21 septembre), à 21h15. Cet événement gratuit, initié par l’office du tourisme Visit Gembloux, la Ville et en collaboration avec la faculté, prend place au sein de la cour d’honneur de l’abbaye. Véritable spectacle son et lumière, ce vidéo-mapping consiste en la projection d’images de synthèse sur la façade du palais abbatial.

Le résultat est époustouflant. Il y a bien longtemps que Gembloux n’avait plus accueilli un événement d’une telle envergure. Jonglant entre tradition et modernité, l’histoire est celle de Romane, une étudiante de la faculté, qui parcourt onze siècles de mémoires. Pendant 35 minutes, les murs de l’abbaye se forment, se déforment et se reforment, à travers une série d’illusions d’optique, recréant des univers insoupçonnés et redéfinissant la structure du bâtiment. Ces fresques lumineuses et animées épousent à la perfection les différents volumes de l’abbaye et se succèdent au rythme d’étapes-clé, telle une ligne du temps.

La présence de musiques, de voix off (dont celle du comédien Patrick Ridremont), d’une comédienne et d’une troupe de danseurs offre une dimension supplémentaire à cette œuvre monumentale, qui donne le sentiment d’avoir retrouvé les racines de Gembloux.

Des professionnels à la manœuvre

Baptisée "1100 lumières", cette œuvre n’est pas celle de Gembloutois, mais bien de l’ASBL Tour des Sites, spécialisée depuis 1992 dans la création de spectacles son et lumière en Belgique, comme La Nuit des Chœurs de Villers-la-Ville. À sa tête? Benoît Meurens et Paul Licot, épaulés d’une équipe de concepteurs, dont Stéphane Brogniez, cocréateur du vidéo-mapping de l’abbaye.

Ce spécialiste de l’animation architecturale a collaboré avec plusieurs artistes digitaux, qui ont travaillé à partir d’une reproduction 3D du bâtiment. Tout a donc été réglé au centimètre près. Sur le site de l’événement, les projecteurs ont été placés à l’abri, afin d’éviter tout ennui avec la météo capricieuse. À noter que ce spectacle est gratuit pour le public, malgré ses coûts conséquents. La Ville a ainsi couvert un certain budget pour accueillir l’événement, qui est lui-même soutenu par divers partenaires. Précisons enfin que ce vidéo-mapping est garanti "basse énergie".

Trois semaines de festivités

Le 1 100eanniversaire de l’abbaye ne s’arrête pas là. Samedi 17 septembre, les Gembloutois ont pu profiter d’une marche gourmande, d’une après-midi de rencontre avec des associations et d’une expo sur l’histoire de la ville (créée par l’office du tourisme Visit Gembloux, en partenariat avec le Cercle royal Art et Histoire et la faculté Agro-Bio Tech.) Le vendredi 24 septembre, de 15h à 21h, aura lieu le tour St-Guibert, un cortège folklorique qui portera les reliques du saint de chapelles en chapelles. Enfin, le dimanche 2 octobre, à 14h30, à la pointe de l’éperon rocheux (où les premiers bâtiments de l’abbaye furent érigés), aura lieu un concert de carillon, qui résonnera depuis le sommet du beffroi.