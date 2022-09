Hommage à Huguette Reynaerts, toujours bien présente à Chairière

Cette brochure raconte l’histoire de la réserve, avec une attention spéciale pour les moutons de race Herwick qui y pâturent depuis plusieurs années déjà. Le livret rend hommage à Huguette et contient la description de la balade "Sur les pas d’Huguette", d’une distance de quelque 5,7 km.

Cette promenade, Huguette la parcourait très régulièrement avec son chien. La balade passe bien sûr par la "forêt de la Mémoire", inaugurée en mai dernier.

Concrètement, toute personne ou famille souhaitant rendre un hommage à un proche défunt peut planter, ou faire planter un par Natagora, un arbre à cet endroit. Cette balade se poursuit à travers chemins et sentiers forestiers à la découverte de la faune et de la flore de nos forêts ardennaises ainsi que de jolis points de vue sur les villages de Chairière et Laforêt, des arbres remarquables et des éléments du petit patrimoine.

Poursuivre l’œuvre d’Huguette

Une journée dédiée à Huguette Reynaerts, un an après sa mort, a rassemblé plusieurs de ses amis et membres de sa famille. Dans son mot de bienvenue, Hendrik Devriese, président de la régionale Natagora Semois ardennaise, s’est engagé à vouloir poursuivre l’œuvre d’Huguette Reynaerts: "Un groupe très dynamique s’occupe de la réserve naturelle et de la Maison de la Semois ardennaise: soigner les moutons, ouvrir le centre et la réserve aux nombreux visiteurs, réparer le caillebotis, entretenir les chemins et la végétation, améliorer le centre d’accueil et surtout poursuivre l’organisation d’ateliers, de formations et de conférences. Cette année, plus de 25 activités ont eu lieu! Grâce à un subside de Natagora, nous avons pu acheter du nouveau matériel".

Un court métrage a également été réalisé sur la réserve par un des volontaires de la régionale, Anthony Defoy. Les personnes présentes à cette journée ont pu le visionner en avant-première. Plusieurs personnes qui ont participé à ce film étaient présentes à l’occasion de la première projection sur écran.

Coup de pouce à la nature

De nombreux objets artisanaux réalisés avec la laine des moutons de la réserve ou avec différents produits de la nature sauvage sont exposés et mis en vente au centre d'accueil de la réserve. Le bénéfice engendré par la vente de ces objets et de la petite boutique verte (livres, photos, matériel) permet d'aider Natagora Semois ardennaise à acquérir de nouvelles réserves ou à rechercher des fonds pour la gestion de celles-ci.

Lieu de partage et de créativité

La Maison de la Semois ardennaise est également un centre éducatif dans lequel se donnent des ateliers, des formations et des conférences sur de multiples sujets concernant la biodiversité ou l'artisanat en rapport avec la nature. De nombreux stages pour adultes y sont organisés sur des sujets variés: jardins naturels, construction de mares, photographie, feutrage de la laine, artisanat avec matériaux naturels, aquarelle, etc.

Soutenir les actions en Semois ardennaise

Pour soutenir les actions en Semois ardennaise, vous pouvez réaliser un don via www.natagora.be/donation/44421 ou sur le compte de Natagora BE53 0682 1403 3153 en mentionnant en communication: don pour Natagora Semois ardennaise. Pour plus d'infos: semois.ardennaise@natagora.be, www.natagora.be/semoisardennaise Adresse: Maison de la Semois ardennaise - Rue Saint-Walfroid 21 - 5550 Chairière (Vresse-sur-Semois).