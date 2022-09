Échasse d’or 2022 : Fred Gilon, la victoire présidentielle (Vidéo et photos)

Sa chute, la dernière, en compagnie de son vieux pote Ibis, aura été saluée par tous. Comme sa présidence, longue de quinze ans, et couronnée par une reconnaissance Unesco.

échasseurs joute échasseur d'or ©Florent Marot

Avec la première joute féminine et le combat des écoles, là aussi une nouveauté, l’année 2022 est déjà exceptionnelle. Le combat devait être à la hauteur. Et il l’a été. Aussi parce que les Mélans connaissent un regain de forme et une nouvelle génération prometteuse. Après une cinquantaine de minutes de joute, sept Avresses s’opposaient à sept Mélans. Égalité parfaite. Mais la pression des «Rouge et blanc» s’est faite plus forte et, avec la chute des cadors Nicolas Dessambre et Olivier Piraux, ça sent le début de la fin. Cyril Doyen opposera une magnifique résistance finale, décrochant ainsi l’échasse d’argent.

Les Avresses en découdront alors «en famille». Les vieux, peut-être un peu piqués par les récents exploits de la nouvelle garde, avaient visiblement signé un pacte et ça se jouera entre vieux briscards. Tout se décidera, après 75 minutes de joute, et au bout d’une double génuflexion. Le dernier homme debout, c’est l’inusable Fred Gilon. «Non, je n’ai pas donné des ordres présidentielles pour gagner», s’amuse le nouveau patron de l’échasse namuroise. «J’ai surtout une chance inouïe, celle de me retrouver à la tête d’un groupe de personnes vraiment incroyables.» Et ses premiers mots iront aussi pour son prédécesseur. Un Patrick Dessambre qui, par son implication dans le groupe et le respect généré, a largement fait oublier sa chute télévisuelle de sa première entrée. L’important, c’est de soigner sa sortie.

