Dinant: le permis de conduire accessible à tous grâce au premier village de la mobilité

Par la suite, l’initiative a été calquée dans des maisons de jeunes. Plusieurs CPAS s’y sont aussi greffés (Dinant, Onhaye, Anhée et Yvoir). " On a démarré tout petits. Grâce à un appel à projets, on a été soutenus notamment par le secteur de l’aide à la jeunesse. Aujourd’hui, on a une hybridation du financement qui permet la mise en place d’accompagnements spécialisés et individuels . On est aussi soutenus par un mécène."

Le projet de Virginie Want et sa petite équipes’adresse principalement aux jeunes, de 16 à 22 ans, demandeurs d’asiles ou issus de l’enseignement spécial. "Dans chaque cas, on fait de la haute couture au niveau de l’accompagnement. On facilite les choses. Si le jeune a besoin d’une formation en langue étrangère ou qu’on le conduise jusqu’à Suarlée pour passer son permis, vu que c’est mal situé, on est là."

Le prix élevé du permis pousse à la délinquance

Elle a souhaité aller plus loin et ouvrir cette aide à un public plus large. D’où ce village de la mobilité: "Il me semblait qu’il n’y avait jamais rien eu à Dinant dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Et vu qu’il y a ici un vrai problème de mobilité..."Elle poursuit: "On avait envie que les jeunes aient accès à toute l’information à ce sujet à un seul endroit et qu’ils sachent qu’on est là pour les aider. Il n’y a pas de honte à demander du soutien, même lorsqu’il s’agit de passer son permis de conduire."

Car elle a pu constater que, par manque de connaissance, à cause de difficultés liées au transport, certaines personnes en situation précaire ne prenaient pas (plus) la peine de passer leur permis. "Ce qui m’a frappé, c’est d’entendre que des parents conduisaient leurs enfants sans permis et sans assurance par manque d’information, etc.Ça a été un déclic."

L’AMO prend en charge la majeure partie des frais liés aux permis (théorique et pratique). "Le jeune signe une convention. S’il abandonne en cours de route, s’il ne se rend pas aux rendez-vous, il doit rembourser."Virginie Want constate et regrette la forte augmentation du coût du permis théorique et des heures d’auto-école (même au niveau du tarif social). "Ces prix élevés encouragent à la délinquance et à enfreindre la loi."

Pour elle, le permis est un tremplin vers l’emploi, surtout en milieu rural. Elle termine: "Le permis, tout le monde peut l’avoir, à condition de bosser pour l’obtenir. Il n’y a pas de secret . On est là pour encourager les jeunes. On fait tout pour qu’ils y arrivent."

www.globulin-amo.be