Dinant: hommage à Adolphe Sax et à la maison Selmer

De tels saxophones sont dédiés à 28 pays européens, l’a rappelé le bourgmestre Thierry Bodlet, par ailleurs, président de l’Association internationale Adophe Sax (AIAS). Mais la Chine, et les États-Unis via la Louisiane trouvent également leur place à Dinant.

L’instrument qui a été inauguré ce dimanche est un géant de trois mètres, œuvre de celui qui les a construits tous depuis 12 ans: Pierre Henry de Frahan. On a vanté son inventivité technique, qui a permis de reproduire à l’identique le projet stylistique audacieux demandé par l’association Sax. Félicité aussi pour la justesse de son travail artistique: Dimitri Perpète. Manu Mattart a quant à lui adapté le graphisme du saxophone Suprême aux saxophones géants. La maison Selmer, de Paris, à qui était dédiée ce saxophone, a été remerciée pour sa confiance et sa collaboration tout au long du projet. Le résultat est très réussi. Le géant Sax, lui-même, n’en croyait pas ses yeux quand on a levé le voile. Il a montré sa joie en dansant au son d’un groupe de saxophonistes jouant sous la direction d’Alain Crépin.

100 000 visiteurs par an à la maison Sax

Cette journée (ou cette après-midi) a été marquée par un arrêt à la maison natale d’Adolphe Sax, rue Sax, où depuis quelques années, le génial inventeur se repose sur un banc. Le président de la Maison Selmer, Th. Oriez, et le directeur du département saxophone, M. Milhaud, ont été accueillis à la maison Sax par le bourgmestre de Dinant. Celui-ci leur a fait découvrir l’intérieur rénové du bâtiment qui accueille, chaque année, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier. Il y a cent ans, la maison Selmer rachetait les brevets au fils d’Adolphe Sax, perpétuant ainsi la fabrication de saxophones haut de gamme. C’est ainsi que des musiciens réputés tels Garrett, Dibango, Coltrane, Brecker, Getz etc. ont perpétué la valeur de ces instruments et de leur producteur.

"Dès 1994, a dit le bourgmestre, la maison Selmer a été notre partenaire de la première heure pour soutenir les concours internationaux organisés par l’AIAS. À chaque concours, la maison Selmer offre six saxophones d’exception aux six lauréats."

De la musique de tous les continents, interprétée au saxophone

Les invités d’honneur sont repartis en Citroën d’époque. ©EdA

Autre moment fort de la journée: des concerts et le récit de l’histoire de Sax, jouée par Dinant Creative Factory en costumes du temps de Sax. Les musiciens étaient accompagnés par des comédiens de la Compagnie du Rocher Bayard, dans une scénographie du talentueux, Bruno Mathelart. Parmi ces figurants, on reconnaissait l’ancien bourgmestre Axel Tixon, Stéphane Vandesande, le directeur de l’académie de Dinant sous le costume de Sax, et pas mal d’autres Dinantais connus.

De la naissance à la mort, Sax a vécu pas mal d’événements, ce dimanche place Balbour. Ses problèmes familiaux à Paris, la mise en route de son atelier, la célébrité de son instrument favori, etc.

On sait tout aussi ou à peu près de la maison Selmer, une maison qui en 2018 a fait appel à un fonds européen devenu majoritaire. Selmer, c’est un nom qui résonne dans le monde. L’entreprise exporte 87% de sa fabrication ( 22 000 instruments). On y a compté, un moment, plus de 500 ouvriers.

En fin de spectacle, des saxophonistes venus de conservatoires de la province ont joué un fringant When the saints go marchin’in. Un vrai régal. Parmi les groupes qui se sont produits, notons aussi les Stem machines, Quantess Combo’s et Remork et Karkaba, qui ont prouvé que le saxophone résonne dans tous les continents. Quant à la fanfare Nihil Obstat, elle s’est s’appropriée la musique des Balkans et a entraîné la foule dans des petits pas de danses parfois effrénées.

Des remerciements sont ensuite allés aux deux personnes assurant la stabilité de l’AIAS, Wendy Boka et Marc Navet, deux chevilles ouvrières qui assurent un travail enthousiaste et de qualité. Autorités et représentants de la maison Selmer ont enfin quitté les lieux en Citroën Traction Avant d’époque. Rien n’avait été laissé au hasard..

Décidément, Dinant est une ville qui bouge. En une semaine, on y a vécu une soirée tonique, à l’occasion du lancement de la saison culturelle 2022-2023, et cette après-midi qui fait oublier deux ans de pandémie.