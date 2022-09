Braquage dans un établissement de la rue Godefroid à Namur: 400 € dérobés

Dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et une heure du matin, un braquage a eu lieu dans un établissement de la rue Godefroid à Namur, en face de la gare. 400€ ont été dérobés par un seul auteur, d’après les premières constatations. Les images de surveillance sont en cours d’analyse. Il n’y a pour l’instant pas lien établi entre ces faits et les Fêtes de Wallonie. A.M.