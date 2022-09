«Une patinoire, c’est un frigo à ciel ouvert», dit Écolo

Cette année, l’événement devrait s’étendre au centre-ville et la patinoire de 10 mètres sur 20 prendrait vie sur la place Monseu du 3 décembre au 8 janvier, avec seulement 5 jours de fermeture. "Tout le monde s’inquiète de faire face à ses factures. On entend l’inquiétude des indépendants, des entreprises. C’est aussi très incohérent par rapport au conseil communal de la semaine passée durant lequel l’échevine de l’énergie, la voix grave, a énuméré toutes une série de mesures qui se veulent responsables dans les bâtiments communaux", poursuit-elle.

Elle relève également les exemples de Wavre et Jodoigne qui ont fait le choix de ne pas installer de patinoire cette année. "Nous, ce sera la première fois."

Un coût énergétique mal venu

Financièrement, ce projet semble difficile à cerner. "Où en seront les prix de l’énergie en décembre?", questionne France Masai. Au niveau des coûts d’installation, les prix seront, semble-t-il, dégressifs et dépendront du nombre de personnes qui se rendront à l’activité. C’est en tout cas le marché conclu entre la commune et l’exploitant. "Si plus de 8000 personnes viennent, cela coûtera 6000 € à la commune pour l’installation. C’est le minimum."

Sans compter la rémunération des jobistes et les prix de l’électricité, qui feront sans conteste gonfler la facture. "Pour l’instant on est à 18.000€ du mégawattheure", souligne-t-elle. Le directeur financier a également rendu un avis défavorable sur les implications financières du projet.

Fonte des glaces et glace artificielle

Pour Écolo, il y a dans cette histoire un paradoxe. "Les glaces naturelles sont en train de disparaître et on va initier une patinoire alors qu’on n’a jamais été autant confronté aux enjeux climatiques. On ne peut plus se permettre ce genre de projet. Une patinoire, c’est un énorme frigo à ciel ouvert", surenchérit la politicienne pour qui il serait judicieux de réfléchir à des activités respectueuses des contraintes planétaires. "Ça ne veut pas dire ne faisons rien, mais ça, ce n’est pas un bon projet."

En plus de cela, avec des hivers plus cléments par rapport aux décennies précédentes et des températures relativement douces, les générateurs devraient ainsi fonctionner à plein régime pour assurer la bonne tenue du dispositif, avec son lot de pollutions sonores.

De son côté, le bourgmestre Frédéric Deville (ICI) n’a pas souhaité réagir face à cette polémique "stérile qui risque de causer du tort aux féeries". Il ajoute: "Nous communiquerons positivement à court terme.".