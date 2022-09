Particularité à Hamois: le petit laius en l’honneur des jubilaires est prononcé par un échevin ou un conseiller communal issu du même village qu’eux.

C’est au château de Schaltin que le collège avait invité les six couples qui avaient convolé en justes noces, en 1962 et 1972.

André Deuxant et Marthe Magis se sont mariés à Gimnée, le 18 juillet 1962. Elle était institutrice, il était électromécanicien à la SNCB. L’épouse a enseigné, à Natoye où ils ont élu domicile. Elle est devenue directrice de l’école communale, de 1985 à 1993, après avoir enseigné à l’école des filles. Ils ont eu deux enfants qui leur ont donné sept petits-enfants. Conseillers et échevins ont fleuri le couple comme ils l’ont fait aussi pour les autres. Les époux Magis-Deuxant ont, eux, en plus, reçu une médaille envoyée par le roi et la reine.

Louis Tasiaux et son épouse Françoise Gilles se sont mariés le 26 juillet 1972. Ils habitent à Scoville, le plus beau village de l’entité selon la conseillère, Laurence Chiliate.

Jean Didion et son épouse, Angèle Devaux, se sont mariés, le 27 juillet 1972. Ils habitent Hamois. Ils ont été cultivateurs et ont eu quatre enfants qui leur ont donné 12 petits-enfants. L’époux vient de rallier St-Jacques de Compostelle à vélo avec deux autres amis de la commune.

Jean Dupont et Thérèse Chaudier, habitent Hamois. Ils se sont mariés, le 19 août 1972. Il a été logopède et a exercé dans l’enseignement spécialisé et son épouse a enseigné à l’école Mariette Delahaut, à Namur. Ils ont eu deux filles et une petite-fille.

Jean Forget et France Poncelet se sont mariés, le 2 septembre 1972. Ils habitent à Natoye. Il a travaillé à la SNCB. Ils ont eu deux filles et quatre petites-filles.

Bernard Thirion et Anita Colinet se sont mariés aussi, en septembre1972. Ils habitent Schaltin. La maman de l’époux a été conseillère communale à Hamois. Anita est née à la ferme du château d’Emeville où son papa était garde-chasse du château. Bernard a été cuistot à la gendarmerie, à Bruxelles puis gendarme auprès du parquet fédéral. Son épouse a été secrétaire médicale à la clinique St-Michel, à Bruxelles. Ils ont eu deux enfants et ont quatre petits-enfants.