Trésors patrimoniaux de la paroisse de Spy

Le seuil de cet imposant édifice est situé à 183 m d’altitude. Le clocher s’élève à 52 m et est surmonté d’un coq dont l’histoire sera racontée.

L’église est la plus grande de l’entité de Jemeppe, mais aussi de toute la région de la Basse-Sambre. Le bâtiment a été restauré en 2016-2017 et finalement rouvert aux fidèles le dimanche 26 mars 2017.

Seront à voir, durant ce week-end, quelques belles pièces exceptionnelles du trésor de l’église. Comme la statue de Saint-Amand (datant du XVIIe siècle, rarement exposée dans l’église car sculptée dans du bois de peuplier très sensible à l’humidité et au rayonnement du soleil), le reliquaire de Saint-Roch (XVIIe siècle, authentifié en 1916 par un poinçon de Monseigneur Heylen), un calice néo-gothique exceptionnel présentant à sa base trois personnages (Jésus, la Vierge Marie et saint pierre) ainsi que de magnifiques gémeaux, et de nombreuses autres pièces assez étonnantes ou dont l’usage n’est plus connu de nos jours (luminaires de procession, crécelles, canons de messe en latin, oscillateur, etc.).

Plusieurs registres paroissiaux assez anciens seront également exposés et, de façon limitée, quelques informations généalogiques pourront être glanées, toutefois sans consultation directe. Il y aura aussi cette copie du testament de Jean de Colpin, rédigé en 1651 et recopié fidèlement par un prêtre anonyme à une époque indéterminée.

Pour intéresser un public qui soit le plus large possible, l’exposition Spy, autrefois préparée par le Cercle de généalogie et d’histoire de la Basse-Sambre, restera accessible. Cinq thèmes y sont développés: l’histoire du tram vicinal Namur-Spy-Onoz, les évolutions urbaines de Spy, Spy terre d’accueil pour les communautés religieuses françaises, le monument aux morts et les sépultures présentant un intérêt historique local et les anciennes brasseries de Spy.

Pendant toute la durée de l’exposition, un stand de recherches généalogiques sera tenu par les membres du Cercle de généalogie et d’histoire de la Basse-Sambre.

Contact: Bernard Vandenbulcke, rue des Manants, n° 17. 5190 SPY. 071784291