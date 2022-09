C’est à la kermesse de Bois-de-Villers qu’ Arthur Jacques et Josette Pupien se sont rencontrés. Ils se sont unis le 22 avril 1972 à Bois-de-Villers. Le couple a eu deux enfants et sept petits-enfants. Arthur a travaillé chez Glaverbel et Josette dans un atelier de couture.

Joseph Desert et Éliane Keser se sont rencontrés dans un restaurant pour routiers à Dinant, où travaillait Éliane. Ils se sont mariés le 10 mai 1972 à Anthée. De leur union sont nés trois enfants. Ils ont aussi une petite-fille.

Pierre Debilde et Rose-Marie Bernet ont convolé en justes noces le 28 juin 1972 à Lesve. Ils ont eu trois enfants et trois petits enfants. Pierre a travaillé dans la ferme familiale et son épouse, régente ménagère, a enseigné aux Sœurs Notre-Dame de Namur.

C’est lors des animations avec les scouts de Salzinnes que René Pynnaert et Marie-Paule Martin ont fait connaissance. Ils se sont mariés le 1er juillet 1972 à Namur. De leur union sont nés trois enfants qui leur ont donné sept petits-enfants.

François Denet et Claudine Lebèque se sont rencontrés au cercle St-Michel à Franière et à la maison des jeunes de Trémouroux. Le couple s’est marié le 1er juillet 1972 Franière. Ils ont eu une fille et deux petits-enfants.

Miguel Wathelet et Julia Marneffe se sont rencontrés dans le train qui les amenait à Bruxelles où ils travaillaient. Ils se sont unis le 5 août 1972 à Malonne. De leur union est née une fille qui leur a donné deux petits-enfants.

C’est au dancing du Chevauchoir à Lesve que Jean-Marie Maloteaux et Marcelle Philippot se sont rencontrés. Ils se sont mariés le 19 août 1972 à Floreffe. Le couple a trois enfants et neuf petits-enfants.

Gilbert Martin et Geneviève Mignon se sont rencontrés sur leur lieu de travail, chez Baudelet à Floreffe. Ils se sont mariés le 9 septembre 1972 à Floreffe. Ils ont deux fils et trois petits-enfants.

Christian Raymond et Catherine Nullens se sont unis le 28 septembre 1972 à Flawinne. Ils ont un fils et deux petites-filles.

C’est dans le dancing 421 à Namur que Robert Ost et Micheline Garnier se sont rencontrés. Ils se sont mariés le 14 octobre 1972 à Beez. Ils ont eu deux enfants et quatre petits-enfants.

Richard Burckel et Noëlle Rouart se sont mariés le 23 décembre 1972 à Soye. Richard a travaillé à la gare de triage à Ronet et son épouse aux assurances du crédit.

C’est lors d’un bal à Spy que José Debry et Josiane Ripet ont fait connaissance. Ils se sont mariés le 28 octobre 1972 à Spy. Ils ont eu trois enfants et quatre petits-enfants.