Plus de 1 000 nouveaux ménages invités par la Ville

Début 2022, Andenne a allègrement franchi le cap des 28 000 habitants et, ce samedi 3 septembre, la Ville a pu enfin renouer accueillir les nouveaux Andennais lors d’une sympathique réception. C’est que la tradition avait été mise à mal en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire.