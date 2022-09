Maxime Prévot aux Fêtes de Wallonie: un discours sombre comme le ciel mais qui promet l’éclaircie (Vidéo)

L’horloge indiquait presque 11h30, dans les Jardins du mayeur, lorsque l’orchestre de Vincent Antoine a entamé une version jazzy de You are the sunshine of my life de Stevie Wonder, samedi matin. Joli pied de nez. Parce que le soleil ne s’est pas trop montré en ce début des Fêtes de Wallonie. Les nuages ont dominé le ciel. Mais pas seulement. Les mots du bourgmestre Maxime Prévot étaient tout aussi sombres. Il aurait pourtant voulu chanter comme en 2018. « Le cœur n’est pas aujourd’hui à la légèreté tant le contexte dans lequel je vous livre ce discours est empreint de gravité », a-t-il lancé d’emblée. La prise de parole intervient dans la foulée d’une pandémie, d’inondations dévastatrices et d’un conflit armé qui fait rage à quelques centaines de kilomètres de Namur. « Ce contexte insécurisant, dans les cœurs et parfois dans la rue, il nous oblige, nous, mandataires publics de tous les niveaux de pouvoir. Il nous oblige à un triple titre: un devoir de lucidité, un devoir de vérité, un devoir d’efficacité. » Le devoir de lucidité s’impose, d’abord, face aux enjeux environnementaux. « Il nous amène aussi à avoir les yeux en face des trous à l’égard de l’urgence climatique […] Nous sommes des lucides, nullement dans le déni », a-t-il déclaré en énumérant les initiatives communales déployées avec en tête de pont, le projet de création d’un nouveau parc public en centre-ville. Le devoir de vérité est principalement lié aux difficultés financières auxquelles est aux prises la Ville. Le mayeur évoque des « déficits inégalés »en raison de phénomènes « qui échappent à la décision communale ». Si les caisses de la Ville se vident, les bourses des Namurois aussi. Prévot n’élude pas. « Nous sommes pleinement conscients que ce que la Ville subit comme explosion des coûts, les citoyens la vivent aussi dans leur chair et les entreprises dans leur maquette comptable. » Et de rappeler que malgré les heures sombres, elle s’engage à ne pas augmenter les impôts.