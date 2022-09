Longchamps : Un conducteur légèrement blessé après plusieurs tonneux avec son véhicule

Dans la nuit de vendredi à samedi vers 23 h 40, un accident a fait un blessé léger route de La Bruyère, à Longchamps. Le conducteur d’une Volkswagen Polo a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et est parti en tonneaux. Les pompiers de la zone NAGE se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage, une autopompe et une ambulance. Blessé sans trop de gravité, le conducteur a été conduit en milieu hospitalier. Une équipe de police de la zone Orneau-Mehaigne s’est chargée des constatations et du balisage tandis que le dépanneur Nicolas Cassart, de Bovesse, enlevait la voiture hors d’usage.