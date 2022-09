La rentrée au centre culturel

Ce samedi 24 septembre, le centre culturel de Franière lance sa nouvelle saison. À 17 h 30, au Studio, nouvelle salle à l’arrière du presbytère de Floreffe, il propose Cochon-Cochon, opéra grogné pour duo de cochons. On connaît les Trois petits cochons, eh bien ils ne sont plus que deux, alors… vengeance. Ode aux instincts des bas-fonds pour que fouir conjugue à la fois jouir, nourrir et mourir. Un duo qui oscille entre les cruels contes d’Andersen et le dessin animé d’antan.