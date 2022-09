Il brise la mâchoire d’un autre étudiant suite à un pari

Me Preumont, avocat de la partie civile, réclame un dommage moral de 5000 euros pour son client. "Il a été agressé lâchement, publiquement et sans raison apparente. Il a été hospitalisé, opéré, et a subi une incapacité totale de 23 jours. Durant cette période, il n’a pas pu ouvrir la bouche pour parler, ni manger du solide. Il craignait par ailleurs de souffrir de séquelles."

Des coups prémédités

Une peine de travail autonome de 90 heures est requise par le parquet qui estime par ailleurs que les scènes de coups étaient préméditées. Le conseil du prévenu plaide la suspension simple du prononcé de la condamnation, évoquant "une erreur de jeunesse d’un fils de bonne famille". Jugement le 14 octobre.