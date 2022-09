Condamné à 6 ans, il est encore en sursis

Les très hauts magistrats l’ont suivi et ces quatre affaires devront être rejugées par la cour d’appel de Mons.

Entre 2012 et 2022, ce Namurois, né en mars 1993, a donc sur le dos neuf dossiers pénaux. Il y est question de coups et blessures, à cinq reprises au moins et y compris contre un ascendant, de beaucoup de poursuites pour ivresse au volant, de délit de fuite, de destructions de véhicules, de détention de cinq armes prohibées, de vols, de menaces, de rébellion armée, d’outrages envers des policiers, de détention de 46 grammes de cannabis, d’un fameux excès de vitesse (144 km/h au lieu de 70), d’accidents sous l’emprise de la boisson, et surtout pour une condamnation définitive à 6 ans de détention ferme, prononcée en février dernier, pour tentative de meurtre et rébellion armée.

Toutes ces infractions présumées auraient été commises en région namuroise.

Parmi tous ces dossiers, le procureur du Roi de Namur en a saisi quatre pour demander la révocation des sursis – souvent probatoires – et des suspensions de peine, accordés surtout par le tribunal correctionnel de Namur, mais parfois aussi, par la cour d’appel de Liège.

Compte tenu des innombrables récidives de ce quasi trentenaire, l’organe du ministère public a considéré que tous les sursis devaient être révoqués et que l’intéressé devait plonger derrière les barreaux pour au moins 4 ans encore avec des milliers d’euros d’amende à la clé, en plus des 6 ans qu’il a commencé à purger.

Pour chacun de ces quatre dossiers, le juge namurois a considéré qu’il n’y avait pas matière à révoquer les sursis et les suspensions de peine. Aussitôt dit, aussitôt fait, le parquet de la capitale wallonne a relevé appel et les juges liégeois ont hérité du tout, pour trancher à vif, le 17 mars dernier, et révoquer tous les sursis et toutes les suspensions de peine. Le Namurois serait donc parti au violon pour un total de plus de 10 ans!

MeBernes, l'avocat du multi multirécidiviste, n'a pas baissé les bras et a relevé que dans chacune de ses quatre décisions, la cour d'appel de Liège a fait une mauvaise interprétation de la loi sur le sursis probatoire et la suspension de peine.