C’est dans cette commune de Wallonie que l’eau du robinet coûte le plus cher en Belgique

Frédéric Martin, l’échevin de Vresse en charge de la distribution d’eau n’a pas connaissance d’être la commune où l’eau du robinet coûte la plus chère en Belgique. Mais l’infrastructure du réseau de distribution communal nécessite d’importants investissements qui se répercutent inévitablement dans le prix de l’eau, vu l’obligation du coût vérité.

+ LIRE | Pourquoi de telles différences du prix de l’eau du robinet en Wallonie?

Autre facteur ayant un impact sur le prix de l’eau: les nombreux touristes. « De juin à fin septembre, nous avons beaucoup de touristes venant loger sur la commune. Toute l’eau consommée représente un coût d’assainissement important », précise encore Frédéric Martin. « Mais nous n’avons jamais eu de problème de manque d’eau. Si durant l’été, nous avons mis en place des restrictions, c’est pour empêcher que les touristes présents dans les logements ne remplissent des piscines juste pour un week-end. »

De l’or bleu que Vresse-sur-Semois ne veut pas céder

Gérer ses propres captages, son réseau et son épuration représentent un coût que les autorités communales de Vresse entendent assumer et ne pas laisser filer cette eau à une autre société. « À la fin de la législature passée, la majorité envisageait de céder notre réseau à la SWDE. Mais pour mon groupe, il n’est pas question de ça. Nous allons garder l’eau le plus longtemps possible. L’eau est une source de revenus fondamentale pour les communes. On s’en aperçoit avec un été tel que celui qu’on vient d’avoir: le futur pétrole, ce sera l’eau. »