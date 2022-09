Fêtes de Wallonie à Namur: Trois personnes privées de liberté jeudi soir

Toutefois, jeudi soir, 44 interventions dans la "corbeille"(périmètre des Fêtes de Wallonie), ont été enregistrées pour des raisons diverses: personnes dérangeantes, tapage nocturne, dégradations, vols dans des véhicules, bagarres (une dizaine en tout), stationnement gênant, etc.

Deux personnes ont été victimes de vol par un pickpocket. Mais à ce sujet, un doute subsiste quant au fait qu’elles aient simplement perdu leur portefeuille.

Six arrestations administratives (ivresses publiques et un trouble de l’ordre public) sont aussi à déplorer.

Trois personnes ont par ailleurs été privées de liberté pour des coups et blessures, principalement liés à une consommation excessive d’alcool.

Enfin, plusieurs rappels ont été effectués auprès de tenanciers du secteur Horeca pour non-respect des heures de fermeture et non-respect de l’obligation de servir les boissons dans des gobelets réutilisables.

Goldman, Johnny

Les fêtes de Wallonie se poursuivent ce vendredi soir. Au programme, sur la place Saint-Aubain, des cover: Goldman (by Envole moi, 19h30), Johnny Hallyday (Attitude, 20h45) et Mister cover (22h30). Sur la place d’Armes, Trio de notes (16h30), Alterlight (17h30) et Six No More (21h) sont attendus.

À noter que le poste médical avancé sera installé dès ce vendredi soir et ce, jusqu’à samedi soir.