Noces d’or: une rencontre sur les pistes de ski

Ils se sont mariés en septembre 1972. Ils ont trois filles et six petites-filles. Paule est née le 3 avril 1948 à Anderlecht. Elle a eu une carrière bien remplie, tenant des consultations à son cabinet, évoluant au Centre William Lennox à Ottignies, au CHR, puis comme enseignante au Niger et à la Haute École Namuroise. François a vu le jour le 13 novembre 1945 à Etterbeek. Il a débuté sa carrière à la clinique Sainte-Élisabeth en médecine interne et a fondé le service de Neurologie.