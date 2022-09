Le premier, sous un chapeau melon – pour s’habiller un peu comme les Molons – lance la soirée, par un tour de chant qui fait voyager la "Petite Gayole", de Madrid à Dublin. Avec l’appui du Molon Dominique Liégeois, en tour opérateur, l’une des chansons wallonnes les plus populaires sera ainsi revisitée à la sauce "Torreador", "O Sole Mio"ou "Yellow Submarine". Un brin de poésie aussi avec Bernard Van Vynckt qui évoque Joseph Pirson, cet auteur qui rappelle que le wallon a suffisamment de mots pour dire les choses. Mais le curé de la messe du lundi sait aussi s’y prendre pour mettre les rieurs dans sa poche. Il nous apprendra ainsi que pour certains la meilleure semelle dont peut rêver un cordonnier, c’est celle fabriquée à base de langues de femmes. Elles ne s’usent pas… Mais ces dernières contre-attaquent en disant que le matériau adéquat, ce sera un gosier de curé. Ça ne prend pas l’eau! La soirée non plus n’a pas pris l’eau. Rythmé, joyeux, et animé de bout en bout dans un wallon aussi savoureux que compréhensible, ce cabaret a fait le plein. Réjouissant aussi de voir, sur scène, Lily-Rose et Noam, deux petits Namurois, interpréter leur "minte"en wallon avec talent et malice.

Et quand le prince-président de la république des menteurs, fraîchement élu, a interprété son sketch sur les gaz naturels, ça a rigolé à tout "pèter"à travers toute la Nef. Mercredi soir, le wallon a retrouvé son spitant.