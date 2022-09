Les duos passionnément, le cinéma un peu et la politique plus du tout

Quand on regarde votre parcours, il y a une chose que vous semblez particulièrement apprécier, ce sont les duos. Avec notamment un Belge, Adamo. Y a-t-il encore des artistes avec qui vous aimeriez collaborer?

Il n’y a pas longtemps, j’ai fait un duo avec Frédéric François. Je ne connaissais pas l’homme et c’est vraiment quelqu’un de charmant. Il y a eu mon copain Saule aussi. En fait, tout duo est bon à prendre tant qu’il y a quelque chose qui se passe et une vraie envie derrière. Il faut que ça ait du sens. Ça ne doit pas se faire pour réaliser un coup de marketing qui, au final, s’avérera être un tout petit coup…

Vous avez sorti deux albums en un an. Vous ne semblez pas en manque d’inspiration. Où la puisez-vous?

Je vois le monde dans sa trivialité, un peu comme un naturaliste en littérature ou un peintre figuratif. A priori, je me nourris de choses qui sont très terre à terre en apparence et de là, j’essaye de raconter des choses.

Et la politique? En son temps, vous aviez soutenu Ségolène Royal. Où en êtes-vous avec vos convictionsdans une France plus divisée que jamais?

J’ai commis une erreur de jeunesse. Un journaliste m’avait demandé qui je soutenais au second tour entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. J’avais répondu à la question et je me suis un peu fait avoir. Ça a pris beaucoup de place à l’époque et j’ai été étiqueté "soutien"de Ségolène Royal. Cela n’a pas été retranscrit correctement, je trouve. J’ai été fort politisé quand j’étais jeune mais je le suis de moins en moins parce que le niveau de la politique a beaucoup baissé en France. Mais je continue à m’intéresser et à aller voter.