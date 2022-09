Le Collège andennais coupe les ailes au dessinateur de presse Kanar: son dessin destiné au bulletin communal a été refusé

En effet, le dessinateur de presse, qui officie notamment pour l’hebdomadaire Moustique, s’est vu refuser son dernier dessin satyrique par le bourgmestre Eerdekens, selon les informations qui lui ont été transmises par le Service Communication de la Ville. "J’arrête donc avec eux. Au moins pour une période indéterminée, car le contrat a été rompu", explique l’Andennais. Le dessin en question revenait sur la toute récente acquisition d’une statue du Chat de Geluck par la Ville.

"Il a dû estimer que le sujet dépassait certaines bornes. Il n’y avait pourtant pas d’attaque personnelle, d’autant que cette décision a été votée à l’unanimité…, regrette Bernard Querton. Le principe était pourtant de collaborer en ayant une liberté de ton. C’est à ces conditions que j’avais accepté."

Difficile à avaler

La pilule est d’autant plus amère à avaler que, rappelle Kanar, "une façon de justifier l’achat de cette sculpture, c’est de soutenir la création du Musée du Chat et du Dessin de Presse."

Par ailleurs, en 2017, lors de l’inauguration d’une rétrospective consacrée aux œuvres de Kanar organisée au centre laïc d’Andenne, le dessinateur satyrique se souvient des mots prononcés par le bourgmestre. "Devant public, il avait dit qu’il n’y aurait jamais de censure à Andenne, ni de restrictions de la liberté d’expression…"

Le dessin refusé. ©Kanar

Dans ce contexte, Kanar explique s’être senti légitime de jouer son rôle de dessinateur satyrique à plein. « On dit vouloir soutenir le dessin de presse et lorsque je fais mon boulot dans le bulletin communal, ce n’est pas possible », souffle-t-il. Et de conclure: « Je pense qu’avoir un espace au sein du bulletin communal où une liberté de ton était donnée, où une remise en cause des décisions prises par la Commune était possible, était une initiative à féliciter. Mais visiblement, ça ne dure qu’un temps… »