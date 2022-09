La volonté et la solidarité: c’est l’école de l’échasse (Photos et vidéo)

Jouelle prouesse pour les petits gars de la Basse-Sambre.

Face à eux, les armadas de Sainte-Marie Flawinne et de Suarlée étaient plutôt… injouables.

Les Suarléens, qui avaient hérité de la couleur rouge, sont même entrés sur la place Saint-Aubain avec l’habit officiel des échasseurs.

"C’est impressionnant quand on arrive ici et qu’on voit tout le monde", glisse Noélye. Sa chute a été rapide mais ça n’enlève rien à son gentil sourire.

"Les enfants étaient un peu stressés juste avant d’arriver sur la place mais ils ont bien assuré", se réjouissent Thaïs et Cloé, les institutrices de 5eet 6eannées. "Les échasseurs sont venus en classe en juin. On a beau projet pédagogique à développer. On peut raccrocher beaucoup de matières, en partant du folklore de l’échasse", insistent les enseignants.

Mais dimanche après-midi, c’est place au grand combat. Les dizaines d’écoliers venus de l’école communale et de Belle-Vue à Erpent, de Sainte-Marie Flawinne et Suarlée et de Saint-Victor à Ham-sur-Sambre ont joliment occupé l’espace.

"Ça virevolte, c’est beau", s’enthousiasme Paul-Henry Burion, à l’animation. "Une des missions des échasseurs, c’est aussi la transmission", intervient Bertrand Patris. "Et on voit qu’en très peu de temps, certains ont déjà une belle technique."

Sur ce point, les nombreux spectateurs ont pu voir qu’à ce jeu, les petits Flawinnois avaient un joli quinze d’avance.

Plus généralement, à prendre le pouls des participants, juste après la joute, l’objectif de ce nouveau rendez-vous semble parfaitement atteint. "Oui, ça m’a vraiment donné l’envie de continuer de m’entraîner et de revenir à nouveau combattre sur la place Saint-Aubain", assure le solide Loïck. "On a bien combattu en équipe", insiste Nolhan.

Et ça aussi, ils vont pouvoir le raconter aux copines et aux potes, ce matin, dans la cour de récré de Saint-Victor. Ça aussi, c’est de la transmission.

joute des écoliers échasseurs

joute des écoliers échasseurs

joute des écoliers échasseurs