Fera-t-il beau demain ? Qu’importe ! Vous profiterez de votre jardin

Des pergolas à toiture en verre rétractable

Parmi ces innovations, Jardin-Confort distribue et installe en exclusivité des pergolas avec toiture en verre coulissante ou rétractable motorisée, d’une qualité sans pareil. Le produit, modulable, en aluminium d’origine espagnole, aux finitions très soignées, est proposé avec ou sans ses parois (coulissantes/empilables) et avec une toiture rétractable en verre, permettant, selon la météo ou la luminosité, d’en profiter toute l’année, même en hiver ! « On peut la fermer sur un, deux voire trois côtés, avec des éléments en verre qui peuvent se rabattre ou se coulisser. La toiture est ouvrable jusqu’à 80%, selon le modèle. De plus, une toile solaire peut être déployée par-dessus le vitrage », précisent Elodie & Cédric. Le bénéfice direct ? Atténuer et évacuer la chaleur accumulée en été et se protéger du soleil ou des éléments. La toiture en verre et la toile solaire s’ouvrent et se ferment indépendamment, selon les besoins, et en fonction de la météo, on utilise plutôt l’une ou l’autre option.

Des pergolas « bioclimatiques »

Jardin-Confort propose également des pergolas en aluminium « bioclimatiques » d’origine italienne, dotées d’une toiture en lamelles en aluminium. « Elles peuvent s’orienter, s’ouvrir, se fermer, selon les envies de luminosité, d’ombre, de ventilation. Ici aussi, les lamelles sont rétractables, libérant jusqu’à 80% de la surface de la toiture. C’est un design italien très léché, de qualité et durable », nous expliquent Elodie & Cédric. « Elles peuvent également être agrémentées de parois latérales (screens, vitres coulissantes, etc.) et il n’y a qu’un seul moteur, ce qui facilite l’entretien et assure la pérennité ».

Des pergolas traditionnelles à toiture droite

Pour les amateurs de pergolas traditionnelles, Jardin-Confort complète sa gamme à toiture arquée, avec de nouveaux modèles à toiture droite en verre compatible avec les systèmes de fermeture latérale. Outre les abris et les carports, le show-room gembloutois présente également une vaste gamme de produits accessoires, tels que des parois en verre fixes ou coulissantes, des brises-vue, des screens motorisés, des protections solaires, des chauffages et des éclairages LED dimmables.

Des solutions de protections solaires pour tous les habitats

Trop chaud dans votre véranda existante ? Vous recherchez une protection ? Jardin-Confort propose des toiles solaires motorisées sur mesure. Mais également une toute nouvelle gamme de bannes solaires autoportantes ou avec poteaux, en version premium ou plus abordable pour les terrasses. Pour vos fenêtres, vous trouverez des protections solaires, un peu à la mode d’un store vénitien, mais posées à l’extérieur, avec des lamelles en aluminium orientables et qui se logent dans un caisson quand elles ne sont pas nécessaires. « Une sorte de brise-soleil orientable, situé entre le volet traditionnel et le screen ». Sans oublier une gamme étendue de marquises de porte, avec de nouveaux modèles en verre.

Portes ouvertes les 1er et 2 octobre

Toutes ces nouveautés, ainsi que l’ensemble de la gamme BOzARC by Jardin-Confort , sont à découvrir le week-end des 1er et 2 octobre, de 10h à 17h, dans le showroom situé à Gembloux. Elodie & Cédric ainsi que leur équipe vous attendent pour mettre leur expertise au service de votre projet, quel que soit votre budget. Les produits BOzARC sont validés par Vinçotte. Ils ont obtenu la norme européenne CE, gage de qualité, de sérieux et de sécurité en complément de la garantie de 10 ans – Visite sur place et devis gratuit.