Des cafetiers au «Centre» des attentions

Dès la montée sur scène, le ton est donné par un Vincent Pagé en grande forme. "Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un plus petit que moi à Namur", s’amuse le présentateur du soir. Le Flawinnois virevoltant en a aussi profité pour rappeler sa définition du VIP: "Vos Intrez Po rin"(vous entrez pour rien). Alphonse a pourtant été grand en concluant par un souhait: "Bramin des caures pour les djins do mesti et po tot les aûtes ossi." Si tous les cafetiers font aussi bien leur boulot qu’Alphonse et Renée, voilà une profession qui connaîtra encore bien des succès.