Célébration des 250 ans de la dédicace de Saint-Aubain ce mardi 20 septembre 2022

Ce mardi soir, dès 18h30, une cérémonie toute particulière, présidée par Monseigneur Warin, est organisée pour célébrer cet anniversaire. Mais plus encore, puisque la cathédrale Saint-Aubain est l’église mère du diocèse de Namur, c’est toute l’Église des provinces de Namur et Luxembourg qui sera à la fête avec une liturgie particulière tournée vers la cathédrale et son Évêque. L’événement est avant tout religieux, mais est également l’occasion de souligner l’intérêt patrimonial de cet édifice construit au cœur de la cité, il y a un quart de siècle.

Trois chanoines

Avant cette célébration, trois nouveaux chanoines seront installés. Avec l’arrivée de l’Abbé Francisco Algaba Velez, de l’Abbé François Barbieux et de l’Abbé Philippe Goose, le Chapitre Cathédrale, fondé en 1047, sera à nouveau au complet, avec douze membres.

Cette cérémonie plutôt rare débutera vers 18 heures dans la Sacristie. Là, l’Évêque fera lecture des lettres patentes, pendant que le bourdon de la cathédrale, baptisé Saint-Aubain, sonnera. Par la suite, chacun installé sur un prie-dieu dans le chœur, les trois futurs chanoines prêteront serment avant de se voir remettre leur croix et de prendre place dans les stalles qu’ils occuperont. Comme le rappelle l’abbé François Barbieux, les chanoines ont pour mission de prier pour le diocèse et ses habitants, ainsi que pour, et avec, l’évêque. "Pendant les célébrations qui se déroulent à la Cathédrale, le chapitre entoure l’Évêque. Et durant la semaine, les offices de prière sont présidés par des chanoines", précise encore l’abbé.

Afin de marquer le lien avec la province de Luxembourg, sur laquelle se trouve en partie le diocèse de Namur, cette journée de fête sera rehaussée par la présence de sonneurs de trompes de chasse venus de Saint-hubert.

Infos: la cérémonie sera retransmise sur la page Youtube du diocèse et sur RCF Sud.