Avec la Rawète, les Vedrinois font mousser le Village des saveurs des Wallo

Vendue en 33 cl, la nouvelle mousse se veut plus corsée que sa prédécesseur. "C’est une triple, plus forte, idéale pour l’hiver alors que La Betche était une bière de soif avec du caractère. Pas le genre de bière qui donne mal à la tête ou qui fait qu’on ne sait plus comment on s’appelle après en avoir bu trois."

©EdA - Florent Marot

La Rawète est aussi un hommage au boucher de Vedrin qui ne manquait jamais une occasion de gâter les enfants du village. "C’est un clin d’œil. Quand on était gamin, il nous donnait toujours une rawete", explique notre interlocuteur.

La nouvelle arrivée témoigne de la success story rencontrée par les zythologues de Vedrin, friands de bières locales. Leurs bières sont aujourd’hui brassées par la brasserie Kluiz basée à Mont-de-l’Enclus (en province du Hainaut), dans le respect de la recette originelle, établie par Damien De Groote, ses potes et son beau-frère Paul Delforge, fondateur de la brasserie à roulettes. "On a simplement dû faire quelques petits réglages, précise le premier. Aujourd’hui, la production annuelle de la Betche représente quatre ou cinq brassins de 1200 litres."

Environ 1000 litres sont reversés dans les activités du village. Ce qui reste l’objetif principal. "Au départ, Vedrin s’anime avait la volonté d’avoir sa propre bière, dit Damien De Groote. Ça devait être un vrai produit du village." Et ça le reste, malgré la production à plus grande échelle. "Notre bière est vendue dans les commerces locaux comme la petite boucherie ou chez Maître Corbeau. On en trouve aussi au GB du village, à la boucherie d’Émines. Il y a également la possibilité de passer commande et de venir les chercher au point de collecte de Paysans-Artisans, l’un des premiers projets portés par Vedrin s’anime."

Leur présence dans les jardins du mayeur durant le week-end des Fêtes de Wallonie devrait encore élargir les perspectives. Et si la Rawette n’a pas encore son verre à elle – "en raison des délais et des coûts qui sont plus élevés" – cela ne devrait pas empêcher les visiteurs de trinquer.

Le village est accessible dans les Jardins de l’Hôtel de Ville (entrée via rue de Fer). Samedi 17 de 12h à 23h et dimanche 18 de 11h à 23h.