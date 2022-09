Anhée: le plan de cohésion sociale au marché

Les 13 actions que comprend le PCS étaient représentées au stand. C’est le cas des cours d’alphabétisation et les cours de français langue étrangère, donnés par Alice Ancion du Centre d’information et d’éducation populaire, des ateliers de resocialisation avec la formatrice de l’ASBL l’Imaginarium, des ateliers chutes par le cercle ENEO Sport représenté par Joseph Pirson, des dépistages gratuits avec la participation de médecins et pharmacies de la commune. Le PCS promeut aussi l’alimentation saine et équilibrée, avec la participation de l’Accueil Temps libre de Caroline Bourguignon et la diététicienne Mme Van Sandwyk), la maison médicale d’Anhée, des écoles communales, de l’ASBL Viasano et du Centre locale de promotion de la santé. L’informatique pour les aînés ou des tables de conversation en wallon sont soutenus par AAA, Anhée, amie des aînés. Mais encore des activités de la maison de la ruralité représentée par Julien Mercier, la transcription de la parole par un écrivain public Pierre Pigeon, et un Repair café dont une des chevilles ouvrières est Joseph Pirson. Le Proxibus, comme moyen de transport de proximité était représenté par Françoise Jeanmart.