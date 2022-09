Au cours de son allocution, la directrice, Marilène Lardinois, a rappelé ô combien cette école, implantée au cœur du village vedrinois, est riche d’une histoire florissante qui ne demande qu’à perdurer au travers des élèves qui la fréquentent.

"Plus qu’une présentation de changement de nom, ce moment marque notre désir de porter une identité qui met en avant le passé historique et le désir de contribuer à la préservation d’un patrimoine matériel et mémoriel"a déclaré Madame Lardinois.

Fruit d’une réflexion collaborative entre parents, élèves et personnel de l’école, ce projet de changement de nom a mûri durant trois ans avant d’aboutir.

Baptisé désormais "École Parc du Château WBE", l’établissement s’est doté également d’un nouveau logo qui a été dévoilé lors de la journée festive. Une journée qui, outre la présentation du nouveau nom, s’est articulée autour d’une exposition illustrant différentes facettes de la vie du quartier de l’école, une marche touristique, ainsi que diverses activités ludiques à destination des enfants.