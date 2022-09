Province de Namur: des contrôles routiers aux conséquences graves

Toujours le 11 septembre, entre 8 h 45 et 16 h, des contrôles ont été établis sur le RN67 en direction de Dinant, à hauteur de Ciney. Sur 3 301 véhicules contrôlés, 452 étaient en infraction. La vitesse maximum enregistrée a atteint 160 km/h. Neuf conducteurs ont eu un retrait du permis de conduire.

Une surcharge de 37%

Ce mardi 13 septembre, sur le site du marché couvert de Ciney, quatre motards et deux inspecteurs du service circulation de la zone et deux inspecteurs de la police fédérale ont contrôlé, entre 8 h 30 et 16 h, 18 transporteurs routiers. Résultat: 6 400 € d’amende pour surcharges essentiellement, parfois supérieures de 37% au poids maximum autorisé.

Une perception immédiate de 2 000€ a été demandée pour cette surcharge de 37% sur un train de véhicule composé d’une camionnette et d’une remorque (MMA 7000 kg).

Une perception immédiate de 1 000€ a été requise pour une surcharge de 10% sur un train de véhicule composé d’un tracteur et d’un Doll (grumier 44 000 kg).

Parmi les autres perceptions immédiates, on en relève une de 200 € pour une surcharge de 14% sur une camionnette (3 500 kg) et une de 500 € pour une surcharge de 6,7% sur un train de véhicule semi-remorque (44 000 kg)

Deux conducteurs ont dû payer sur-le-champ une somme de 350 € et deux autres, 1 000 €, pour défaut d’arrimage ou manque de bâche sur un transport en charge ou défaut de contrôle technique.