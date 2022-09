Le patron d’un restaurant asiatique de la région namuroise devait répondre des préventions suivantes : obstacle à la surveillance, absence de dimona, absence de registre de dérogation pour les travailleurs à temps partiel occupés hors de leurs horaires normaux et absence de certains contrats de travail.

L’établissement en question avait attiré l’attention début février 2020. À cette époque, une bonne partie de l’équipe, dont 3 membres sont domiciliés au premier étage du restaurant, était déclarée au chômage temporaire pour cas de force majeure depuis 6 mois. Lors de l’arrivée des inspecteurs de l’ONEM les travailleurs ont été observés au travail : l’un d’eux prenait des commandes au téléphone, un autre amenait des plats en salle. Les autres servaient la clientèle, s’affairaient au wok ou à la friture, pendant qu’un dernier emballait des plats.

Le patron déclare : "Trois d’entre eux se faisaient à manger. Ils habitent au-dessus du restaurant, donc ils vont, ils viennent, et parfois boivent même un verre en salle."Des explications qui ne convainquent pas vraiment.

L’auditeur du travail, Jérôme Deumer, souligne également l’attitude du patron ce jour-là : "Il s’est énervé, s’est montré agressif. Il a menacé de filmer le contrôle, de le diffuser sur les réseaux sociaux et a proposé à un des inspecteurs de sortir pour s’expliquer. Il a ensuite menacé une inspectrice, qui a d’ailleurs déposé plainte. Les travailleurs n’ont pas pu être entendus et le registre des dérogations n’a pas pu être vérifié."

Le représentant de l’auditorat requiert une peine de prison de 6 mois assortie d’un sursis et une amende ferme de 56 000 euros. Il ajoute : "Le bénéfice net de ce restaurant était de 40 000 euros en 2019. En 2020, alors que tout le personnel était censé être au chômage et qu’il n’avait donc plus de charge de personnel, il s’est élevé à 167 000euros. On peut dire qu’il a profité de la situation sanitaire."

Le conseil du prévenu estime que si son client était mécontent, il n’y a pas eu d’opposition au contrôle. L’acquittement est plaidé. Jugement le 12 octobre. JVE