Namur: Benoît De Rue, l’éternel jeune homme de Boukè, prend sa retraite (vidéo)

Forcément, sa longue histoire professionnelle se confond avec celle de la télé namuroise. "J’ai démarré en 1984, dans le cadre d’un service civil, mon ami Bruno Belvaux en était. Mais à l’époque, ça s’appelait RTA et on faisait une émission d’une heure par semaine, que les gens venaient voir en studio."La télé communautaire Canal C va vraiment démarrer en 1988. "Mais on n’était pas une chaîne, juste une émission qui passait sur la RTBF, préenregistrée et diffusée depuis une caravane reliée à l’antenne de Champion". Des télés locales se créent un peu partout, à Gembloux (Canal Zoom), à Rochefort (Videoscope) notamment. "Nous avons démarré Canal C avec les fameux contrats CST qui signifiait "Cadre spécial temporaire". Lorsque ceux-ci sont menacés, Canal C tente le tout pour le tout en offrant 24 heures d’émission consécutives, un grand mezze de sport, de vie associative et de politique pour démontrer sa raison d’être. Sous l’impulsion du futur sénateur Philippe Mahoux et d’André Bauvin du MOC, la pérennité des télés communautaires prend forme.

Pour le sympathique journaliste namurois, l’heure de la retraite a sonné. ©© Jacques Duchateau

Les années «Start», l’actualité sportive du lundi puis du dimanche

Pour Benoît De Rue, les années "Start"commencent. "Je vais présenter l’émission sportive de 1986 à 2002. Au départ, elle passait le lundi soir. Le dimanche, nous étions au bord des stades à filmer les matches. Parfois, il y avait un but pendant que nous changions la cassette, qui ne durait que 15 minutes. Un jour, à l’UR Namur, les supporters nous ont accueillis en chantonnant "Problème technique!"sur l’air de "On est champions".

"Start"passera bientôt du lundi au dimanche soir, animé par des collaborateurs extérieurs tels Paul Piret ou le futur ministre Georges Gilkinet. "Je dois beaucoup à Benoît Bertuzzo (NDRL; devenu l’époux de Justine Henin). C’était un jardinier, au départ, mais passionné de télé. Il réalisait l’émission seul en régie, lançant les sujets, mixant le son, passant les panneaux de résultats."

Quelques photos pour évoquer autant de souvenirs. ©© Jacques Duchateau

Sur l’info namuroise durant la semaine, Benoît De Rue transmettra son savoir-faire et son indépendance d’esprit à bien des stagiaires, de Marc Delire à Sacha Daout, en passant par Xavier Istasse ("qui était notre voisin") ou Jean-Charles Luperto. Ingrid Bertrand aussi, qui deviendra sa femme et la maman de ses enfants, Pauline et Robin qui ont 19 et 17 ans.

Il s’en va 15 ans au bureau de Philippeville

En 1999, Canal C s’élargit à l’arrondissement de Philippeville. "Je deviens responsable du bureau de Philippeville, que je tiendrai jusqu’en 2014. Ce n’était pas la porte à côté, mais j’ai aimé découvrir cette région, nouer de nouveaux contacts. Je couvrais, par exemple, le conseil communal de Viroinval, où siégeaient trois ténors de la politique namuroise, Michel Lebrun, Jean-Marc Delizée et Martine Dardenne.L’assurance de rentrer passé minuit à Namur!"Philippeville lui vaudra quelques beaux voyages, notamment en Palestine pourun jumelage entre maisons de jeunes où il fait le plein d’émotions inoubliables.

Benoît De Rue, journaliste à Canal C (devenu Boukè), a été admis à la pension. ©© Jacques Duchateau

Puis en 2014, retour à Namur: "J’ai demandé à couvrir le conseil communal d’Andenne, puisque ma maman était de là-bas. Et j’ai assuré aussi les directs du Parlement wallon et du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles."

Il aura mené en fait une vie de journaliste-caméraman polyvalent: "Car rarement on travaillait en duo. J’ai passé ma vie caméra à l’épaule à tendre le micro aux gens. Et à monter mes sujets moi-même.Et j’ai toujours aimé ce boulot, je n’ai jamais pensé changer"

Voilà Benoît De Rue à la retraite, confiné dans sa maison salzinnoise. Pas lassé pourtant, pas fatigué, toujours enthousiaste et curieux. Avec le regret de ne pas avoir pu dire au revoir aux spectateurs. "Ce que je vais faire? Du bénévolat dans des institutions culturelles. Je préside aussi le collectif Salzinnes demain. Il y a de quoi s’occuper".

Plein de projets en tête, Benoît De Rue n’est pas du genre à rester dans son canapé. ©© Jacques Duchateau

«Tropiques», le clip de Muriel Dacq :

Strip tease, «Grand-prix de Wallonie» :