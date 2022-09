Un atelier "Éveil musical"sera animé par Dominique Leclercq le mercredi, de 14h à 15h, pour les enfants de 5 à 7 ans, et de 15h à 16h, pour les 8 à 11 ans.

L’atelier "Labo collage", animé par Marie-Adelyne Sellier, se déroulera aussi le mercredi, entre 19h30 et 21h30, pour ados et adultes.

L’atelier "Chansons populaires" de la tradition orale francophone, animé par Anne Borlée pour les jeunes à partir de 14 ans, sera organisé durant six mercredis de 18h, à 21h.

L’atelier "EnMouvenT, corps, mouvement et écriture", pour les plus de 16 ans, animé par Marie Saussus, se tiendra trois samedis: les 8 octobre, 12 novembre et 3 décembre, de 14h à 18h.

L’atelier "Circle Song", animé par Carole Durieux, prendra deux dimanches (23 octobre 2022 et 5 février 2023) de 10à 17h.

L’atelier "Textures-monde" pour ados et adultes avec Fré Weerbrouck, Amandine Orban, Marie Vander Elst et Élodie Paternostre, aura lieu le dimanche 2 octobre, de 11h à 17h.

Les autres ateliers réguliers: "Broderie et textile", animé par Anaïs Ferté, se tiendra pendant six samedis, de 14h à 17h; "La chorale militante autogérée, les Voix nu-pieds" se retrouvera un mardi sur deux, de 18h30 à 20h45; et "La petite fanfare de la Grande Vie", sera animée par Philippe Quewet, le dimanche de 10 à 12h.

Pour les vacances d’automne, un stage créatif baptisé "Les Petits Secrets", sera animé par Marie-Adelyne Sellier et Justine Warnier pour les 6-10 ans. Il aura lieu du 24 au 28 octobre.

La saison ouvrira le vendredi 23 septembre. Dès 19h, apéro au petit théâtre (réservation souhaitée) et concert de Facteur Cheval, à 20h30.

083 613260