L’église frappée par l’orage sonne en boucle

Après le passage de l’orage vers 14 h, la cloche de l’édifice s’est mise à sonner avec une régularité de métronome, toutes les dix secondes. Un mariage? Un enterrement? Rien de tout ça: l’église était vide et le parking aussi. Il n’y a pas eu de dégât apparent, mais un certain désagrément. Vers 18 h, on apprenait que tout était rentré dans l’ordre et que le village retrouvait son calme.